Росстат назвал регионы России с самыми высокими доходами

Москва, 21 июня. Самые высокие доходы на душу населения получают жители Ямало-Ненецкого (79 тысяч 934 рубля) и Чукотского (79 тысяч 366 рублей) автономных округов, что подтверждается данными Росстата.

Росстат представил предварительные расчеты за 2018 год по новой методике. На третьей строчке находится Ненецкий автономный округ с доходом в 78 тысяч рублей.

Российская столица оказалась на четвертом месте с показателем 66 тысяч рублей. В пятерке лидеров находится Магаданская область с доходом 60 тысяч рублей.

При этом регионами с самыми низкими доходами на душу населения стали Республика Тыва (14 тысяч рублей), Ингушетия (16 тысяч рублей), Калмыкия (16 тысяч рублей), Чувашия (18 тысяч рублей) и Карачаево-Черкессия (18 тысяч рублей), пишет News.ru.

В середине июня Росстат назвал самые популярные профессии в регионах страны среди мужчин и женщин. В 2018 году почти 5 млн женщин работали в сфере торговли, около 4 млн женщин были заняты в сфере образования.

Среди мужчин порядка 6,6 млн человек работали водителями. На производстве трудились 3,8 млн мужчин. Разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами составляет всего 15%.