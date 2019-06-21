Эксперт рассказал, кто стоит за протестами в Грузии

Глобалисты США запустили в Грузии новый этап отрыва этой страны от России. Об этом Федеральному агентству новостей заявил член Изборского клуба, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«В Грузии начался очередной этап силового отрыва от России, — констатировал он. — После утверждения националистического курса, начатого [первым президентом Грузии] Звиядом Гамсахурдией, и ориентации на США, взятой [экс-президентом страны] Михаилом Саакашвили, пришла очередь ударить по православию, последней скрепе между Россией и Грузией».

По мнению собеседника ФАН, либерализация Грузии происходит поэтапно: сначала жесткий национализм, спровоцировавший отделение Абхазии и Южной Осетии, затем ориентация на вступление в НАТО, а далее — реформа церкви, постмодернизация и расчеловечивание, сценарий, реализованный глобалистскими стратегами уже не раз.

«Создавая свои сети на территории того или иного государства, глобалисты США используют любой повод для давления на власть, требуя большей либерализации, а в случае нежелания идти на уступки — сносят ее целиком, — объяснил директор ЦГЭ. — Неслучайны и выделенный накануне транш МВФ, и требования [на фоне беспорядков] проведения в Тбилиси гей-парада. Это политическая глобалистская машина, пожирающая государства и народы».

Коровин убежден, что Грузия сможет устоять, только если сплотится вокруг православия и традиционных ценностей, а не пойдет в очередной раз на поводу у меньшинств.

Напомним, что массовые беспорядки начались вечером 21 июня 2019 года в грузинской столице, по сути, из-за курьеза. После того как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло председателя местного парламента, что вызвало яркость грузинских радикалов, начался штурм здания.

К массовым беспорядкам ожидаемо оказались причастны США. Ранее старший директор Центра имени Байдена университета Пенсильвании Майкл Карпентер заявил о том, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Кроме того, весьма симптоматичным является тот факт, что в Грузии располагается американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит откровенно антироссийскую направленность. Также за беспорядками с большой вероятностью стоит Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development; USAID).

Именно американские виртуальные активисты, в том числе проживающие на территории Евросоюза, подстрекают грузин к беспорядкам, а так активно поддерживают «борьбу» грузин с Россией. Таким образом в Сети поддерживается информационный фон, необходимый для последующего выполнения задач глобалистских элит США.