Москва, 21 июня. Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал ситуацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси провалом грузинских властей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, радикалы устроили провокацию в столице Грузии после приезда российской делегации, которую возглавлял депутат Сергей Гаврилов, и сорвали работу сессии МАП. Косачев считает, что у Грузии было два варианта действий. По его словам, грузинские власти могли вопреки всем нормам и правилам отказать Гаврилову во въезде, объяснив это тем, что он гражданин РФ, а у Грузии с Россией сейчас нет дипломатических отношений. Однако такие действия привели бы к международному скандалу, поскольку в этом случае Грузия не выполнила бы свои обязательства перед международным сообществом.

Второй вариант — согласившись с приездом Гаврилова, сделать все, чтобы работа МАП, председателем которой является российский депутат, прошла безупречно. Однако, как пояснил Косачев, Грузия выбрала третий путь, на который властей толкнули радикалы и оппозиция.

«Гаврилов не был защищен властями страны-организатора сессии МАП, сессия не состоялась. Это провал властей Грузии», — написал председатель Совфеда.

Косачев подчеркнул, что оппозиция использовала Россию в качестве повода для атаки на власть. При этом председатель Совфеда отметил, что Гаврилов, возглавляющий международную организацию, не представлял свою страну на сессии МАП.

«Гутерреш не является португальцем в позиции генсека ООН, Ягланд — не норвежец в позиции генсека Совета Европы», — написал Косачев.

Председатель Совфеда подчеркнул, что Сергей Гаврилов безупречно представил Межпарламентскую ассамблею православия в Тбилиси и не допустил ни единого намека на выступление от имени России.

«Понятно, что любой исход противостояния будет внутригрузинским. Но только один исход — в пользу подтверждения приверженности Грузии международному праву и своим обязательствам — будет спасением международного лица Грузии», — подытожил Косачев.

Напомним, после приезда в Тбилиси российской делегации, которая участвовала в сессии МАП, радикалы захватили здание парламента, где находились представители РФ. Оппозиционеры устроили провокацию, из-за которой российской делегации пришлось покинуть столицу Грузии в сопровождении сотрудников службы безопасности.

Вечером 20 июня в центре Тбилиси радикалы и представители оппозиции начали штурм парламента. Участники беспорядков потребовали отставки правительства. Протесты вылились в столкновение с силовиками, открывшими стрельбу резиновыми пулями и применившими слезоточивый газ.

Сергей Гаврилов, комментируя данную ситуацию ФАН, назвал штурм парламента Грузии попыткой государственного переворота. Кроме того, Гаврилов отметил, что происходящее в Грузии является внутренним делом страны, в которое Россия не вмешивается.

Отметим, что к организации беспорядков в Тбилиси причастны США. В Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», который ведет деятельность, направленную против РФ. Кроме того, старший директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер ранее заявлял, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий». Также к организации протестных акций в Тбилиси может быть причастно Агентство США по международному развитию (USAID).

Кроме того, жители США и стран Евросоюза создают в Интернете информационный фон, призывающий грузин к протестным действиям. Американцы и европейцы подстрекают граждан Грузии и активно поддерживают их «борьбу» с Россией.