Российских туристов призвали воздержаться от поездок в Тбилиси

Москва, 21 июня. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал российских туристов воздержаться от поездок в Тбилиси.

Джабаров призвал россиян дождаться момента, когда ситуация в Тбилиси стабилизируется, и только после этого отправляться в путешествие в столицу Грузии.

«Я бы на месте российских туристов пока воздержался от посещения Тбилиси, хотя Грузия за последние годы стала одним из любимых мест для поездок россиян, — констатировал он. — Зачем рисковать?»

Сенатор допустил, что в ближайшее время из-за протестов у здания парламента в Тбилиси ситуация в стране будет накалена.

В Совфеде также заявили о желании услышать оценку ситуации со стороны грузинских властей — президента и премьер-министра страны.

«Хотелось бы услышать осуждения этой некрасивой истории, — приводит слова Джабарова РИА Новости, — однако пока власти Грузии не сделали никаких заявлений по поводу происходящего».

Сенатор констатировал, что происходящее в Грузии является «исключительно внутренней историей».

«Россия была использована как повод для выступления оппозиции», — уточнил он.

Джабаров с сожалением заметил, что несмотря на то, что в России знают грузин исключительно как гостеприимных хозяев, срыв международного мероприятия показал отсутствие в Грузии политической культуры.

Накануне радикалы начали протесты в Тбилиси против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). В четверг вечером они попытались штурмовать парламент, где находились россияне. К ним присоединилась оппозиция Грузии, требуя отставки правительства.

По мнению экспертов, организатором протеста радикалов является Вашингтон, который заинтересован в расшатывании ситуации в отношениях России и Грузии. Доказательством этой версии служит и заявление старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который уверял ранее грузин, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

В Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», который носит явную антироссийскую направленность. За беспорядками в стране также может стоять Агентство США по международному развитию.