Интервью с родителями осужденных в США Марии Бутиной и Богданы Осиповой. ФАН-ТВ

Мария Бутина и Богдана Осипова отбывают реальные сроки в американских тюрьмах. Россиянки отвечают перед США по различным статьям. Однако их объединяет то, что в России помощь для них собирает одна организация — Фонд защиты национальных ценностей.

Мария Бутина

Марию Бутину признали виновной в ведении деятельности в пользу зарубежного государства без регистрации в качестве «иностранного агента». 26 апреля американский суд приговорил ее к 18 месяцам лишения свободы, однако адвокаты надеются освободить свою подзащитную раньше с учетом того времени, что она уже провела в американской тюрьме на этапе следствия. Тем временем долг семьи перед адвокатами растет. Российские правозащитные организации собирают помощь, однако долг пока еще погашен не целиком. Об этом мы поговорили с отцом Марии Бутиной Виктором Бутиным.

— В связи с чем задержали Марию Бутину?

— 15 июля 2018 года. Задержали якобы за ведение лоббистской деятельности в пользу правительства Российской Федерации. Было вменено две статьи нарушения законодательства США, которые в общей сумме тянули на 15 лет заключения. Впоследствии адвокаты сочли возможным признать со стороны Марии одну из статей, чтобы сохранить ей жизнь и здоровье. И в результате возможный срок, который был определен ей в качестве наказания, уменьшился до 5 лет. Потом, опять же благодаря действиям адвокатов, было достигнуто понимание с органами обвинения — суд постановил 18 месяцев лишения свободы.

— Когда Мария должна выйти из тюрьмы?

— С учетом льготных дней. Льготные дни — это за каждые 50 дней, которые человек находится в заключении, 2 дня списываются с назначенного срока, и в результате на сегодняшний день мы имеет дату планируемого освобождения 5 ноября.

— Чем же на самом деле занималась Мария?

— На самом деле Мария училась. Это была единственная и, так сказать, подтверждаемая ее деятельность. Она училась в американском университете по направлению «Международные отношения», магистерская программа. Закончила она с отличием в мае. На протяжении обучения, учитывая ее специфику, ей, естественно, и хотелось, и по натуре она общительный человек, — общаться, знать людей, которые вершат внешнюю политику в США. Поэтому у нее был достаточно большой круг знакомых. И судом подтверждено, что никаких так называемых шпионских акций однозначно не было. Суд установил.

— Как ощущалась поддержка и кто ее оказывал?

— Они основали и фонд Марии Бутиной на территории США, но значительных поступлений там не было. Небольшие поступления, потому что тот фон, который СМИ создали, был крайне негативным. Ее во всех грехах обвиняли, и шпионом обзывали. Обратили внимание организации: Международный фонд, Российский фонд мира, Фонд защиты ценностей Александра Малькевича. Здесь, конечно, были поступления более значимые. Острота этого процесса по части финансов спала.

Богдана Осипова

Американский суд в Канзасе приговорил Осипову к 7 годам тюрьмы. Ее обвинили в похищении собственных детей и вымогательстве денег с бывшего мужа. Также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек. В 2014 году Богдана уехала из США, чтобы спокойно родить второго ребенка от своего супруга, американца Брайана Мобли. А когда вернулась в 2017 году для налаживания отношений, оказалась арестована. Мама Богданы Осиповой Юлиана Филипюк рассказала о развитии событий в истории дочери.

— Расскажите, с чего все началось, где Богдана встретила будущего мужа?

— Богдана училась, жила и работала в Америке. Растила сына. Потом, оканчивая университет, она познакомилась с Брайаном Мобли. У них стали складываться какие-то отношения, потом она вышла за него замуж.

— В какой момент в отношениях начались проблемы?

— Пока они жили в Нью-Йорке сами по себе, все было хорошо, но потом Мобли перевели в Канзас, он потребовал, чтобы Богдана и дети тоже поехали в Канзас. Когда она переехала туда, она осталась совсем одна, изолирована. И у них потихонечку стали возникать проблемы. А уже когда родилась их первая общая дочь, единственная, [которая] родилась в Америке, Мобли спустя три недели просто покинул дом, семью. Забрал вещи и ушел из дома, бросив Богдану и детей.

— Почему так произошло?

— Трудно найти нормальное объяснение. Наверное, тем, что он человек вспыльчивый, и у него, видимо, были какие-то его специальные дни, когда у него это особенно проявлялось. То есть это была абсолютно заметно, что он бывает агрессивный, вспыльчивый, что-то ему не понравилось, возможно.

— Почему Богдана поехала в Россию?

— Богдана решила поехать в Россию в целях сохранения не рожденного на тот момент ребенка, потому что ей нужен был физический и эмоциональный покой, ей нужна была поддержка. Она была в положении. И в связи с тем, что она была жертвой домашнего насилия, она не чувствовала себя в безопасности в Канзасе с Мобли.

— Зачем она вернулась в Америку после всего произошедшего?

— Когда ребенку было уже 3 года, Богдана поехала обратно. Почему? Потому что за время, пока она была в России, господин Мобли добился единоличной опеки над дочерьми. И, хотя Богдана не была надлежащим образом информирована о решении американского суда, она все-таки решила, — поскольку она растила детей, их содержала, о них заботилась, — поехать в Америку и законным образом в судебном порядке отвоевать себе опеку над детьми.

— По какой статье осудили Богдану?

— Богдане предъявили обвинение в международном похищении детей родителем. И два обвинения в вымогательствах по отношению к бывшему мужу.

— Кто в России оказал поддержку в связи с этой историей?

Мы очень благодарны консулам РФ в Хьюстоне, которые оказывали очень сильную поддержку и продолжают оказывать поддержку Богдане. Также в России Совет по правам человека, Фонд защиты национальных ценностей, мы очень благодарны, потому что от этого фонда поступила реальная помощь и поддержка. Очень благодарны, потому что для нашей семьи расходы на услуги адвокатов в Америке просто баснословные.

Татьяна Костянова, Станислав Черушев