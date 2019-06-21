В Совфеде объяснили, почему Трамп передумал нападать на Иран

Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что только здравый смысл и страх перед большой бойней остановил президента США от нападения на Иран.

Ранее американское издание The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что президент США Дональд Трамп разрешил военным нанести удары по Ирану, где накануне сбили американский разведывательный дрон, однако потом отменил свое решение.

Ожидалось, что удары по Исламской Республике Иран будут нанесены рано утром — 03.30 по тегеранскому времени или около двух часов по московскому. Это позволило бы избежать большого количества жертв среди иранских военнослужащих и мирного населения. При этом целями должны были стать радиолокационные станции и ракетные установки.

Тем не менее операция была отменена на ранней стадии планирования. В издании не располагают информацией, с чем была связана отмена атаки, однако предполагают, что Белый дом мог столкнуться с серьезными логистическими или стратегическими трудностями.

Первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что сначала американская сторона намеревалась отомстить Ирану за сбитый разведывательный БПЛА, однако в процессе планирования военной операции над ними возобладал здравый смысл.

«Начинать полномасштабный конфликт с иностранным государством американцам тоже не очень комфортно. Они должны всегда помнить, что Иран — это не Ирак и уж тем более не Ливия, не Афганистан, которые попросту не могут достойно ответить США. Тегеран обладает ракетным вооружением, которое вполне достает до тех носителей, которые могут наносить удары по самому Ирану. Это огромная страна с восьмидесятимиллионным населением. В конце месяца собирается саммит G20, который таким образом мог бы быть сорван и мир подошел бы к краю пропасти, за которым начинается бездна Третьей мировой войны. Поэтому я думаю, что все-таки здравый смысл остановил господина Трампа, ну или они просто испугались большой бойни», — сказал сенатор.

По словам собеседника ФАН, в администрации Белого дома прекрасно понимают, что нельзя все время нагнетать обстановку вокруг Исламской Республики Иран, тем более что «с каждым разом грань между миром и войной становится все тоньше и рано или поздно она будет, к сожалению, перейдена».

«Поэтому надо всему мировому сообществу и Совету безопасности ООН принять все меры, осуждающие решение вопросов военным путем. Для этого есть стол переговоров», — сказал Владимир Джабаров.

Напомним, накануне Корпус стражей исламской революции сообщил, что сумел сбить американский разведывательный беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны. Это и стало новым витком в обострении и так сложных отношений между Вашингтоном и Тегераном.

Кроме того, неделей ранее в Оманском заливе у побережья ОАЭ были атакованы два нефтяных танкера. США поспешили возложить вину на Иран.