Москва, 21 июня. Визит российской делегации в Тбилиси на Межпарламентскую ассамблею православия был намеренно использован радикальной грузинской оппозицией для проведения беспорядков, заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«Межпарламентская ассамблея православия, которая была давно намечена в Тбилиси, совершенно очевидно использована радикальной частью оппозиции для того, чтобы устроить безобразия на улицах», — сказал дипломат в комментарии ТАСС.

Карасин подчеркнул, что целью оппозиции было не допустить нормализации отношений Москвы и Тбилиси. Замминистра иностранных РФ добавил, что Россия продолжит методично и спокойно налаживать отношения с Грузией.

Многотысячные протесты в Тбилиси начались накануне, 20 июня. Поводом для массовых акций стал визит российской делегации в Грузию для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Оппозиционных депутатов возмутило то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, председательствующий в ассамблее, сел в кресло спикера грузинского парламента в соответствии с регламентом. Оппозиционные депутаты покинули зал, в результате чего заседание было прервано.

Участие в организации массовых протестов в Грузии принимали представители США, которые заинтересованы в популяризации антироссийских настроений в этой стране. Кроме того, провокационные высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера подтверждают заинтересованность Вашингтона в дестабилизации ситуации в Грузии. Карпентер заявил, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Более того, в Грузии действует ряд антироссийских организаций, в том числе американский фонд «Свободная Россия» и агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development; USAID). Активная антироссийская кампания ведется и в социальных сетях – зарегистрированные на Западе аккаунты подстрекают жителей Грузии к «борьбе» с Россией.