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Вертолет Ми-2 разбился в станице на Кубани, погиб пилот

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Вертолет Ми-2 разбился в станице на Кубани, погиб пилот

Москва, 21 июня. Обстоятельства и причины жесткой посадки вертолета-опрыскивателя Ми-2 в станице Чалмыцкой Лабинского района Краснодарского края выясняют следователи. В результате ЧП погиб пилот вертолета.

По данным источника Федерального агентства новостей, первой, кто увидел упавший вертолет, была женщина, проезжавшая мимо на машине.

«Пилот выпал из кабины и был придавлен воздушной машиной. Она позвонила в 112. Это было в 08.21 по московскому времени», — рассказал собеседник ФАН.

Он также уточнил, что сельскохозяйственным вертолетом управлял один человек. Его личность установлена.

«Погиб пилот Зыкин Виктор Иванович, 67 лет», — добавил источник.

В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ подтвердили, что Ми-2 управлял один человек.

Вертолет Ми-2 разбился в станице на Кубани, погиб пилот

Вертолет Ми-2 разбился в станице на Кубани, погиб пилот

В пресс-службе ведомства добавили, что сейчас на месте происшествия работают следователи. По  результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Автор: Сергей Петров
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