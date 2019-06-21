Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Ливии

Москва, 21 июня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ив Ле Дрианом в четверг, об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

По данным МИД РФ, Лавров и Ле Дриан обсудили ситуацию в Ливии, Иране и на Украине. Кроме того, стороны обратили особое внимание на обстановку в Совете Европы перед началом летней сессии Парламентской Ассамблеи, которая стартует 24 июня. Министры также «сверили часы» по вопросам двусторонних отношений РФ и Франции, в том числе возможность возобновления работы Совета сотрудничества по вопросам безопасности.

С 2011 года Ливия находится под контролем двух правительств. Одна часть страны контролируется правительством национального согласия (ПНС). Другая часть ливийской территории находится под контролем законных властей Ливии, которые признаны многими арабскими государствами, во главе с Халифой Хафтаром. В начале апреля командующий ЛНА Хафтар отдал войскам приказ о начале наступательной операции на Триполи, которая контролируется силами ПНС. Позднее ПНС объявило о начале военной операции «Вулкан гнева» для противостояния силам маршала Хафтара.

Непрекращающаяся конфронтация и гражданская война в Ливии привели к появлению многочисленных экстремистских группировок, в том числе в Ливию перебрались остатки «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ). Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел телефонные переговоры с министром иностранных дел правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммедом Сиялой.

1 Организация запрещена на территории РФ.