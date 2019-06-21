Стало известно, когда бригада Росгвардии приступит к охране Крымского моста

Москва, 21 июня. Бригада Росгвардии приступит к охране Крымского моста в декабре 2019 года, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил о создании специальной морской бригады в Керчи для обеспечения безопасности Крымского моста. Золотов отметил, что бригаду оснастят арсеналом средств, с помощью которого можно предотвратить любую диверсию.

В пресс-службе ведомства сообщили, что для охраны Керченского моста в бригаде сформирован морской отряд. Кроме того, в бригаду войдут полк войск нацгвардии, патрульный полк, а также оперативные и специальные подразделения. В настоящий момент бригада проходит слаживание, идет передача техники.

«В полном объеме соединение приступит к выполнению возложенных на него задач в декабре 2019 года», — сообщили в ведомстве в комментарии РИА Новости.

Для охраны Крымского моста бригада получит четыре катера «Грачонок». Первый катер был спущен на воду 19 июня в Рыбинске. К осени все четыре катера перейдут в Керчь.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что железнодорожная часть Крымского моста будет готова к концу текущего года. Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Президент России принял участие в торжественной церемонии запуска автомобильной части Крымского моста, проехав по нему на КамАЗе. Крымский мост является самым длинным в России - его протяженность составляет 19 километров.