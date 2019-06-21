Прокуратура назвала основную версию гибели депутата Рады Тымчука

Киев, 21 июня. Основной версией гибели депутата Верховной рады Украины Дмитрия Тымчука, найденного мертвым в своей квартире 19 июня, является самоубийство, об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Максимец сообщила, что по данным родственников депутата, последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а в последнюю неделю не выходил из дома. Следствие пришло к выводу, что причиной гибели Тымчука стало самоубийство, заявила пресс-секретарь киевской прокуратуры в комментарии изданию «Общественное».

В прокуратуре подчеркнули, что официальная версия гибели будет известна после проведения следственных действий, в том числе допроса лиц и получения результатов судебных экспертиз. Максимец отметила, что в момент смерти в квартире депутата находилась женищна, именно она и сообщила о смерти парламентария.

Ранее в МВД Украины сообщили, что Тымчук погиб в среду во время чистки наградного оружия. Однако следователи рассматривали и криминальные версии гибели. По факту смерти депутата Верховной рады правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Тымчук был украинским военным и политическим журналистом, а также депутатом парламента страны. Он стал известен благодаря детальному освещению воссоединения Крыма с Россией и гражданской войны на Украине. Депутат Рады отличался особенно жесткой антироссийской позицией, координировал деятельность неправительственной организации «Информационное сопротивление», занимающейся антироссийскими информационными кампаниями.