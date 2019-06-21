Стресс из-за случившегося с Алибасовым убил тещу продюсера

Москва, 21 июня. Теща продюсера Бари Алибасова скончалась в возрасте 80 лет. Сын артиста Бари Алибасов — младший считает, что во всем виноват стресс из-за отравления музыканта «Кротом».

По его словам, бабушка очень переживала за здоровье музыканта.Последней каплей стали репортажи, в которых Алибасов рассказывает о том, что его похитила нефтяная мафия. Сын музыканта пояснил, что журналисты прорвались к отцу домой, когда артист был один, «увидели его в непотребном состоянии, сделали репортаж, и это увидела бабушка».

«Она была подругой Бари Каримовича, тем мостиком, что связывал семью», — поделился Алибасов-младший в комментарии изданию Stathit.

Алибасов-младший уточнил, что женщина была очень пожилой, болела, были даже подозрения на рак, однако по его мнению, очень негативное влияние на ее самочувствие оказал стресс из-за отравления продюсера «Кротом».

«Точной причины нет, но скорее всего это старость и стресс», – добавил он.

Как сообщали ранее «Дни.ру», сейчас Алибасов идет на поправку, правда, сознание его прояснилось не до конца. Накануне продюсеру снова показалось, что его захватили бандиты.