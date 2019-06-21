Американские танкисты в Румынии перепутали полигон с посевами фермеров

Бухарест, 21 июня. Американские военные во время учений НАТО в Румынии перепутали полигон с посевами местных фермеров, сообщили в пресс-служба министерства национальной обороны Румынии.

Инцидент произошел во время учений Североатлантического альянса Saber Guardian-2019 в районе острова Яломица.

Военные США на танках сбились с пути и оказались на полях местных фермеров. Как пишут румынские СМИ, жители населенного пункта Фетешть предупредили американцев, что это не полигон и они ошиблись, однако военнослужащие не стали их слушать и открыли огонь из стрелкового оружия.

«Стреляли, вторглись на танках в посевы кукурузы и подсолнечника», — передают слова очевидцев журналисты.

Обстрелы напугали местных крестьян, которые в панике покинули поля. Из-за действий военной техники американцев посевы были уничтожены, пишет газета «Адевэрул».

«Эта зона не находилась на согласованном с местными властями и предпринимателями, которым принадлежат эти земли, маршруте», — подтвердили в военном ведомстве.

Специальная комиссия из представителей Минобороны и армии США намерена разобраться в произошедшем. Предполагается, что одной из причин произошедшего могли стать неблагоприятные метеорологические условия.

Члены комиссии встретились с представителями мэрии и владельцами пострадавших земель. Экспертам предстоит оценить нанесенный фермерам ущерб, который должен быть компенсирован в соответствии с законодательными нормами, пишет «Царьград».