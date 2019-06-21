Глава МИД Литвы назвал «Северный поток — 2» примером «неуважения» к политике ЕС

Вильнюс, 21 июня. Российский проект газопровода «Северный поток — 2» является примером «неуважения» к основам политики Европейского Союза. Такое заявление сделал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью изданию Euractiv.

Глава литовского дипломатического ведомства рассказал, что в Евросоюзе действуют договоренности об энергетических принципах и о диверсификации источников энергии, чтобы Европа не оказалась в зависимости у одного источника. Линкявичюс считает, что в России данный принцип не чтят и не применяют. По словам главы литовского МИД, «Северный поток — 2» «проверил на прочность» согласованность политики Евросоюза, пишет «АиФ». Также Линкявичус отметил, что действующие в ЕС принципы в свое время привели к остановке строительства «Южного потока».

Кроме того, глава литовского дипломатического ведомства верит в существование так называемой «российской угрозы». При этом Линкявичус отмечает, что прямой угрозы для Литвы нет, поскольку страна входит в Евросоюз и НАТО.

«Однако в регионе наблюдается нестабильность, а в политических речах применяются милитаристские высказывания. Это вызывает беспокойство, и нам необходимо понимать это как вызов и давать ответ», — сказал глава МИД Литвы.

Напомним, «Северный поток — 2» протянется от российского побережья по дну Балтийского моря и пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Газопровод должен быть достроен в 2019 году, сообщает телеканал «360».

В «Газпроме» отмечают, что сейчас реализация проекта идет по графику. Трубопровод построен уже на 58,7%.