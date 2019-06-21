Вашингтон, 21 июня. Компания Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015–2017 годах. Об этом говорится в заявлении компании.

Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro из-за опасности возгорания. Как уточнили специалисты, потенциально опасными являются 15-дюймовые модели ноутбуков с Retina-дисплеем. Впервые они были выпущены в середине 2015 года. Как установили эксперты компании, у ряда моделей раннего поколения 15-дюймовых MacBook Pro батарея перегревается. Это может привести к воспламенению.

На официальном сайте «яблочной» компании можно проверить, попадет ли ноутбук в число отзывных по серийному номеру. В Apple пообещали бесплатно заменить батарею.

В мае 2018 года Apple признала наличие проблемы в работе микрофона в iPhone 7 и 7 Plus. Речь идет о версиях, функционирующих на платформе iOS 11.3 и выше. Неисправность в iPhone 7 и 7 Plus заключается в том, что иногда непосредственно во время звонка происходит отключение устройства. Также при отключении микрофона иконка «громкой связи» начинает отображаться в сером цвете. Данные неполадки случаются при попытке осуществить любой из видов звонка, в том числе через социальные сети и мессенджеры.

Владельцам гаджетов посоветовали обратиться в сервисные центры, специалисты которых проведут диагностику устройства на наличие вышеуказанной проблемы.

Также стало известно о проблемах сканера лица на iPhone X. Система не всегда может отличить близнецов, а также путает несовершеннолетних владельцев, поскольку в детском возрасте лицо человека лишь формируется. В этих случаях компания советует пользоваться традиционными методами разблокировки телефона — ввести PIN-код или пароль.

В 2017 году американская компания Apple заменила батареи в 88 700 смартфонах типа iPhone 6s на территории Объединенных Арабских Эмиратов из-за проблем с аккумуляторами. Компания направила письмо в министерство экономики ОАЭ, в котором сообщает властям страны относительно отзыва устройств iPhone 6s, которые произведены в Китае в период с сентября по октябрь 2015 года, по причине изъяна в аккумуляторе.