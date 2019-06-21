Меркель призвала лидеров ЕС не допустить кризиса в Евросоюзе

Берлин, 21 июня. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала лидеров Евросоюза не допустить кризиса в ЕС.

Меркель с тревогой указала на то, что ранее ни один из ведущих кандидатов на ключевые посты в ЕС не смог заручиться большинством. В связи с этим, по ее словам, председатель Евросовета Дональд Туск получил поручения провести новые консультации с группами в Европарламенте, пишет «Свободная Пресса».

«Решение должно быть найдено», — подчеркнула канцлер ФРГ.

Меркель отметила, что все лидеры ЕС подтвердили приверженность переходу к нейтральной для климата экономике. Это должно произойти к середине 2050 года. Кроме того, канцлер выразила надежду, что Евросоюз сможет выработать единую позицию по климату, чтобы представить ее на саммите в ООН в сентябре.

Напомним, на повестке саммита руководителей стран ЕС в Брюсселе одним из главных был кадровый вопрос. Речь идет о назначении на посты главы Еврокомиссии и Совета Европы, главы внешнеполитического ведомства, спикера Европарламента и главы Европейского центрального банка.

Достичь консенсуса по этому вопросу так и не вышло. Лидеры ЕС снова соберутся для обсуждения этого вопроса на отдельный саммит 30 июня.