Корреспонденты ФАН пробрались на юг Косово и чудом избежали ареста

После недавнего обострения обстановки между сербами и албанцами в Косово корреспонденты Федерального агентства новостей прибыли в край, чтобы оценить ситуацию своими глазами. Побывав в Белграде и северной части Косовской Митровицы, мы в итоге решили «рискнуть здоровьем» и нанести визит в южную часть столицы Косово, населенную албанцами и быстро разрастающуюся за счет новостроек.

Выражение «рискнуть здоровьем» применительно к визиту в южную часть Митровицы звучало для нас совсем не фигурально.

Наш фиксер Деян, человек не робкого десятка, несколько раз искренне просил нас: «Ребята, я готов помочь вам всем, чем могу. Но не вздумайте соваться в южную Митровицу! Албанцы непредсказуемы и ненавидят вас так же сильно, как мы, сербы, вас любим. Если вы нарветесь на каких-нибудь местных гопников и они узнают, что вы русские, вас просто сильно изобьют! Если же вас остановит любой военизированный наряд или патруль и они увидят ваши документы, то вы попадете под арест. И, возможно, надолго. Вы же умные люди, это безумный риск, не вздумайте туда ходить!»

Конечно, все это мы понимали. В конце концов, даже в Северной Митровице, среди дружественных сербов, мы находились нелегально. Чтобы официально попасть сюда и работать как пресса, нужна специальная аккредитация UNMIC (Миссии ООН в Косово), получать которую трудно и долго. Но здесь вокруг были друзья, готовые в любой момент прикрыть тебя плечом от глаз патруля. На другой стороне реки Ибар друзей у нас не было. Поэтому любая встреча с тамошними силовиками могла закончиться как минимум легким избиением (как в случае с Михаилом Краснощековым), а как максимум — посадкой в местный СИЗО на неделю-другую.

Тем не менее в последний день нашего пребывания в Косовской Митровице мы решили сходить на юг. Почему? Причин было несколько. Во-первых, потому что больше такого шанса нам могло не представиться никогда в жизни. Во-вторых, потому что желание своими глазами увидеть «гнездо врага» оказалось сильнее осторожности. В-третьих, потому что сама наша профессия предполагает определенный риск. Поэтому с самого утра мы закинули рюкзаки за спины и двинулись через мост, разделяющий город надвое.

Напомним, Косовска Митровица — это небольшой городок, лежащий в удивительной красоты долине среди покрытых лесом гор. Уже 20 с лишним лет он служит одной из главных мировых «точек геополитического напряжения». В 2009-м, спустя 10 лет после гражданской войны в Югославии, коллективный Запад отдал край Косово под протекторат албанцев. Митровица, как столица края, оказалась разделена по реке Ибар на две части — Северную и Южную.

В южной части живут албанцы, в северной — в основном сербы. Жители двух частей одного города стараются не ходить друг к другу в гости. Потому что взаимная ненависть, тянущаяся с начала 1990-х, может вспыхнуть в любой момент и перерасти в массовые столкновения. Что, впрочем, периодически и происходит.

Первое, что мы заметили в албанской части Митровицы: здесь активно строятся новые жилые кварталы (в отличие от сербской части города). Все дома — девяти-двенадцатиэтажные, улучшенной планировки. Знакомые пояснили нам — во-первых, албанцы размножаются гораздо активнее сербов, в семье у них принято иметь по пять-шесть детей. Поэтому быстрорастущим семьям постоянно требуется более просторное жилье. Во-вторых, в Митровицу массово приезжают албанцы из «материковой» Албании — здесь легче получить собственное жилье (в том числе — захватив пустующую квартиру сербов), а также «подъемные» от правительства в Приштине.

Кроме того, в Южной Митровице — множество недавно возведенных мечетей, они встречаются в каждом микрорайоне. А вот православный храм на этом берегу всего один. При нем за колючей проволокой, под неусыпной охраной международных сил, живет священник со своей семьей. При других обстоятельствах мы бы обязательно попытались сунуться в храм и взять у священнослужителя интервью. Однако в один из предыдущих вечеров в Северной Митровице мы уже встречали на улице отца Ненада и просили его сказать хоть пару слов для русской прессы.

Отец Ненад, милейший молодой батюшка, в очках и с рассеянной шевелюрой, наотрез отказался говорить что-либо для СМИ.

«Поймите, у меня есть жесткое указание вышестоящих начальников — говорить с прессой только с их разрешения, — сказал он, глядя нам прямо в глаза. — Вы же понимаете, любое неосторожное слово в моей ситуации может стоить слишком дорого».

Мы все отлично понимали — в конце концов, жизнь во враждебном албанском окружении, под охраной проалбанской полиции Косово, накладывает свой отпечаток. Поэтому мы просто сообщили отцу Ненаду, что он мужественный человек, который высоко и гордо несет свой крест, и вежливо распрощались с ним. Сейчас же мы ставили перед собой задачу-минимум — найти разрушенное албанцами православное кладбище. Ну и просто поснимать, как говорится, прочувствовать здешнюю атмосферу.

Вообще-то мостов, связывающих Северную и Южную Митровицу, два. Мы решили идти по более безопасному (как нам казалось) — на его албанской стороне находятся два супермаркета, и сербы время от времени все же заходят в них за покупками. Бодрым шагом перейдя мост и перекидываясь корявыми английскими фразами, первым делом мы заглянули в албанский супермаркет. Изнутри он сильно напоминал «Ленту» или «О'кей», отличались только цены — все они были в евро и по российским меркам выглядели непомерными.



Стараясь не привлекать к себе внимания (насколько это возможно для двух белокожих людей), мы отправились на поиски разрушенного православного кладбища. Поскольку оно не было обозначено ни на одной карте типа Google maps, искать пришлось наугад. В итоге мы забрели сначала в промзону, а потом и вовсе в район какой-то военной части, огороженной забором с вышками и колючей проволокой. Поняв, что бродить вокруг военной части с видеокамерой в сумке — риск на грани глупости, мы развернулись и побрели в центр Южной Митровицы.

Здесь все выглядело примерно так же, как у сербов через реку: ряды уличных кафе, бесконечные жаровни с курицами гриль, памятники неведомым албанским героям, госучреждения, больницы и университет. Впрочем, албанская часть все же выглядела побогаче, чем сербская. Улицы были ровно покрыты дорогой плиткой, на них было больше машин, больше брендовых магазинов, да и народ здесь был одет получше. Чувствовалось, что Запад не скупится на поддержку Республики Косово.

Снимать южную Митровицу даже на смартфон оказалось нелегким делом. Как только кто-то из нас останавливался, чтобы сделать кадр, словно откуда-то из-под земли метрах в двадцати вырастал полицейский или другой силовик. По улицам Южной Митровицы вообще постоянно шныряли машины миссии ООН, косовской полиции и других, неведомых нам силовых структур. Пытаться в такой обстановке вынуть из сумки видеокамеру было глупо.

В целом атмосфера в Южной Митровице чем-то напомнила арабские кварталы европейских мегаполисов. Постоянная людская суета, запах шаурмы, цыплят гриль и кофе по-турецки, и все это смешано с гудками машин, постоянно идущей стройкой и голосами арабской молодежи, стайками собирающейся у входов в маркеты и залы игровых автоматов.

Удивляло здесь и большое количество американских флагов — почти такое же, как флагов России — в городке через реку. В этом не было ничего удивительного — албанцы открыто поклоняются Америке, «подарившей» им Республику Косово. Поклоняются до такой степени, что даже ставят памятники американским политикам, лично участвовавшим в разделе края.

Например, в тот день, когда мы решились сделать вылазку на юг Митровицы, в албанской столице Приштине открыли памятник Мадлен Олбрайт — экс-госсекретарю США, сыгравшей решающую роль в определении Косово как самостоятельного государства (причем без каких-либо референдумов). На открытие памятника сама Олбрайт приехала в компании Билла Клинтона — президента США, лично «отрезавшего» край от Сербии. Сербы до сих пор поминают и его, и Олбрайт как государственных преступников.

Прогулявшись по центру албанской части Митровицы, мы решили, что экстрима на сегодня, пожалуй, хватит. Тем более что местные волей-неволей все же украдкой поглядывали на нас с любопытством — как-никак, а обычные туристы в этих местах случаются редко. Время близилось к полудню, и мы направились к главному мосту, ведущему в северную, сербскую часть города. Мы опасались, что итальянские карабинеры, дежурившие на своих джипах с обеих сторон моста, спросят у нас документы. Но силовики не обратили на нас ни малейшего внимания.



Вернувшись обратно из Южной Митровицы на север, мы почувствовали, как спадает огромное напряжение, владевшее нами все последние полтора часа. Одновременно возникло странное чувство того, что, в общем-то, наша прогулка не была прямо такой уж опасной. В конце концов, в албанской части города к нам не подошла полиция или карабинеры, а местные жители не обращали на нас пристального внимания. Да и обратный переход через мост обошелся без каких-либо эксцессов.

Мы сели завтракать в кафе на главной улице северной Митровицы, оживленно болтая по-русски. За соседним столиком от нас сидели две ослепительные девушки — одна из них, блондинка, была в форме офицера косовской полиции. Другая — в гражданском, но тоже с военной выправкой. Они оживленно болтали и, казалось, не обращали на нас внимания. Один из нас не удержался и тайком сфотографировал обеих дам.

Расплатившись за завтрак и попрощавшись с официантом громким «Спасибо!», мы быстро встретились с нашим фиксером Деяном (сообщив ему, что «все утро гуляли по сербской части города»). Вскоре мы сели в машину и направились обратно к погранпереходу.

Обратный путь в «материковую» Сербию занял минут сорок. На албанском погранпункте Деян перекинулся несколькими веселыми фразами с албанским пограничником и легко проехал дальше. Сербские офицеры-пограничники, увидев Деяна, тут же пригласили нас в местное кафе выпить холодного пива. Они были явно рады пообщаться с русскими журналистами, и мило шутили на тему о том, «когда же сюда, наконец, приедут не только русские журналисты, но и военные».

Мы рассказали Деяну о дамах, встреченных нами в кафе. Посмотрев наши «тайные» фото, он с улыбкой сообщил: «Вы здорово рисковали, ребята, обе эти девушки — албанские шпионки. Вас могли обыскать и арестовать прямо на месте». Мы отшутились, что «от таких милых дам наверняка смогли бы в случае чего отбиться». Он лишь пожал плечами — мол, «безумные русские, что тут поделаешь?»

Деян отвез нас на автовокзал в Рашку, развернулся и поехал обратно в Митровицу.

Через четверть часа после того, как мы распрощались, фиксер вновь позвонил нам и встревоженно сказал: «Вам здорово повезло, парни! Здесь, на албанском погранпункте, стоит дикий шухер, они закрыли свой погранпереход, тщательно осматривают все проходящие машины и проверяют у всех документы. Из Митровицы им сообщили, что «по городу шляются какие-то русские с камерой, и их нужно тщательно досмотреть и арестовать». Если бы мы с вами выехали из города минут на двадцать позже, у вас были бы большие проблемы».

В этот момент мы поняли, насколько хрупкая вещь — внешнее спокойствие и благополучие в Косовской Митровице.

Предупреждения наших друзей об «албанских шпионах» перестали казаться нам красивыми легендами. По сути, проведя почти трое суток в столице Косово, все это время мы ходили по лезвию бритвы. А выйдя на утреннюю прогулку в албанскую часть города, мы действительно подвергли себя большой опасности. Впрочем, в момент, когда мы наконец осознали эти простые истины, все уже было позади — рейсовый автобус мчал нас обратно в Белград.