Тбилиси, 21 июня. Корреспондент «Газеты.ru» пострадала из-за распыления слезоточивого газа во время протестов в Тбилиси. По ее словам, гранаты с газом применил местный спецназ.

Журналистка рассказала, что одна из гранат со слезоточивым газом приземлилась в толпе прямо рядом с ней. После этого пошел едкий дым, раздражающий носоглотку. Корреспондент стала задыхаться. Ей пришлось зажать нос из-за сильного першения в горле.

Как рассказала пострадавшая, после распыления газа люди, в том числе и те, которые наблюдали за протестами со стороны, начали разбегаться в панике. Корреспондент побежала вместе со всеми.

«Вонь от газа преследовала даже на удалении нескольких домов от парламента. Видела, как одному человеку оказывают помощь медики, кто-то из людей плакал», — вспоминает сотрудница «Газеты.ru».

Корреспондент отметила, что люди закрывали лица платками, однако у нее ничего такого под рукой не оказалось. Журналистка отметила, что люди, наблюдавшие за событиями, не ожидали применения спецсредств, поскольку стычки со спецназом происходили на ступенях парламента. По словам корреспондента, она чувствовала першение в горле и носу даже через пару часов после происшествия. К врачам журналистка не обращалась.

Корреспондент «Газеты.ru» стала не единственным представителем СМИ, пострадавшим во время протестов в Тбилиси. Так, журналист одной из грузинских телекомпаний лишился глаза в ходе разгона митинга на проспекте Руставели. Ему в лицо попала резиновая пуля.

Напомним, протесты в грузинской столице вспыхнули после приезда российской делегации, которая участвовала в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Радикалы захватили здание парламента, где находились российские представители. Кроме того, они устроили провокацию, облив водой президента МАП, председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова. Российская делегация была вынуждена покинуть Тбилиси в сопровождении сотрудников службы безопасности.

Вечером 20 июня в центре грузинской столицы радикалы и представители оппозиции начали штурм парламента. Участники беспорядков потребовали отставки правительства. Протесты вылились в столкновение с силовиками, открывшими стрельбу резиновыми пулями и применившими слезоточивый газ.

Сергей Гаврилов дал комментарий ФАН по поводу ситуации в Тбилиси. Он назвал события в грузинской столице попыткой государственного переворота. Кроме того, Гаврилов отметил, что происходящее в Грузии является внутренним делом страны, в которое Россия не вмешивается.

Отметим, что к организации протестов в Тбилиси причастны США. Этот факт подтверждается высказыванием старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил ранее, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий». Кроме того, в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», действия которого носят подчеркнутую антироссийкую направленность.

Также американцы и жители стран Евросоюза создают нужный информационный фон в Интернете, публикуя в социальных сетях призывы, подстрекающие граждан Грузии к беспорядкам, и заявляя о поддержке «борьбы» грузин с Россией.