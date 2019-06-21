Дамаск, 21 июня. Завод по производству телевизоров восстановили в столице Сирии Дамаске после завершения боевых действий. Об этом рассказал директор компании по производству телевизоров «Сироникс» Лоай Аль Майдани.

По его словам, предприятие во время вооруженного конфликта почти две недели было в осаде, на заводе находились три группировки террористов. В здание попало около 400 снарядов. Как пишет РИА Новости, руководитель уточнил, что «Сироникс» является крупнейшим государственным предприятием в стране по производству телевизоров. Завод был открыт в 1960 году. Из-за боевых действий работа была прекращена на пять лет, с 2014 года. Недавно завод по производству телевизоров заработал в Сирии.

Ранее завод по производству клея заработал в самом крупном городе Сирии — Алеппо — после завершения боевых действий. Об этом рассказал инженер предприятия Абдуллахед Захдан. По его словам, клей нужен для всех, кто восстанавливает свое жилье после боевиков в Сирии.

Из-за того, что продукт востребован, продажи идут отлично. По словам инженера, только в Алеппо производят клей высокого качества. Как путочнил эксперт журналистам, еще на одном заводе в Алеппо начали изготавливать краску. Руководитель предприятия Яхья Сауан рассказал, что во время войны цеха были закрыты. После окончания боевых действий завод снова закупал оборудование, а также обучал специалистов.

Ранее министр экономики и внешней торговли Сирии доктор Самер аль-Халиль представил те сферы сирийской экономики, которым в первую очередь требуются инвестиции и вложения для восстановления. Он напомнил о том, что в 2005 году были подписаны соглашения по защите взаимных инвестиций Сирии и России.

По словам Самер аль-Халиля, своего шанса на восстановление ждут железные дороги страны, сектор химикатов для сельского хозяйства, производство пластмассы, бумаги, батареек, осветительных приборов, арматуры и стекла, фармацевтика, овощеводство, рынок автомобильных запчастей.

Как стало известно ФАН, уже в скором времени несколько контейнеров с осветительными приборами, электрокабелями, лампами и мачтами прибудет в Сирию.

Напомним, Россия призывала западные страны активнее участвовать в восстановлении Сирии.