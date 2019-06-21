Секретные разработки в сфере бронетехники покажут на «Армии-2019»

Москва, 21 июня. В пресс-службе корпорации «Уралвагонзавод» анонсировали показ секретных разработок в сфере бронетехники на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

«Уралвагонзавод» будет выставляться на трех площадках парка «Патриот». Презентация секретных разработок состоится в рамках закрытой части «Армии-2019».

«Некоторые перспективные образцы вооружения (перечень засекречен) в действии продемонстрируют военным специалистам на закрытых показах», — рассказали на «Уралвагонзаводе».

На открытой выставочной площадке можно будет вблизи рассмотреть модернизированный Т-72 с системой управления огнем с тепловизионным прицелом, танк Т-90МС, двухзвенный гусеничный тягач ДТ-10ПМ, боевую машину поддержки танков БМПТ-72 и другую технику. Предполагается, что состоится показ около 20 образцов. Демонстрация некоторых из них пройдет в динамике, поэтому зрители смогут оценить мощь военных машин.

Входящий в состав корпорации АО «ЦНИИ «Буревестник» познакомит гостей форума с 57-мм автоматической облегченной артиллерийской установкой АУ-220М военно-воздушного, сухопутного и морского исполнения легкой серии.

«Можно будет увидеть уникальный танк Т-90МС, созданный на 3D-принтере по оригинальным чертежам от разработчика – АО «УКБТМ», — добавили представители «Уралвагонзавода», передает «Царьград».

На площадке «Армия России – завтра» можно будет увидеть танк Т-14 «Армата», боевую машину 2С38 «Деривация-СВ», 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ», БМП Т-15, 82-мм самоходный миномет 2С41.

Напомним, форум «Армия-2019» пройдет в подмосковном парке «Патриот» с 25 по 30 июня.