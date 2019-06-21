Инспекторам ГИБДД могут разрешить лишать водительских прав без суда

Москва, 21 июня. МВД РФ хочет изменить КоАП. Самые радикальные предложения в проекте поправок в кодек касаются отмены административных арестов, а также расширения полномочий ГАИ: инспекторам ГИБДД разрешат лишать водительских прав без суда.

Автором поправок в КоАП выступил глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов. По его мнению, административный арест нужно отменить из-за больших трат на содержание нарушителей и вообще нехватку мест. Эту меру пресечения, по его словам, надо заменить на задержание до 48 часов, пишет «Коммерсантъ».

Еще одно предложение касается расширения полномочий инспекторов ГИБДД. Им хотят разрешить ограничивать действие водительских прав без суда. По мнению автора законопроекта, эта мера вместе с упрощением оформления протоколов о правонарушении на дороге позволит сократить количество составов дорожных правонарушений. Кроме того, Газизов считает нужным оставить в КоАП только «наиболее опасные» нарушения.

Ранее о необходимости ревизии ПДД заявлял первый заместитель главы МВД Александр Горовой. По его словам, даже личный состав на сегодняшний день сложно находит подпункты и параграфы в правилах, пишет «Федерал Пресс».

Как уточняет Ura.ru, проект нового КоАП должен быть готов к 1 марта 2020 года. Планируется, что он что вступит в силу в 2021 году.