Тбилиси, 21 июня. Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель призвал власти Грузии и протестующих у парламента в Тбилиси соблюдать спокойствие.

Харцель подчеркнул, что в ЕС внимательно следят за развитием ситуации в Тбилиси.

«Мы понимаем, как много людей сегодня [в четверг] пострадали, — написал он в Twitter. — Мы призываем все стороны оставаться спокойными и действовать в рамках конституции»

Напомним, накануне радикалы, митингующие против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, захватили здание парламента в Тбилиси. Внутри находились российские представители.

К радикалам присоединилась оппозиция Грузии, требуя отставки правительства. По последним данным Минздрава страны, почти 40 правоохранителей и 17 протестующих пострадали. Среди пострадавших есть журналист.

Организаторами протестных акций радикалов являются США, которые заинтересованы в популяризации в Грузии видимости «борьбы» с Россией. Это подтверждает и высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. По его словам, «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

В Грузии действует американский фонд «Свободная Россия», который носит явную антироссийскую направленность. Предполагается, что за беспорядками в стране также может стоять Агентство США по международному развитию.