Москва, 21 июня. Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что вызывала не полицию домой к продюсеру и музыканту Бари Алибасову, а скорую. По ее словам, врачи сами обратились в правоохранительные органы.

Ранее PR-директор Алибасова рассказал о конфликте из-за Марият Мухиной, которая «выдавала себя за лечащего врача Алибасова из НИИ Склифосовского». Мухина якобы заявила, что продюсера силой удерживают в квартире. Алибасов вызвал полицию, но когда приехали сотрудники правоохранительных органов, сказал, что его никто не удерживает и попросил «не тревожить жителей подъезда».

Диетолог Алибасова рассказала, почему к нему приехала полиция. Как уточнила Мухина, ни за какого врача института Склифосовского она себя не выдавала. По данным издания РИА Новости, она уточнила, что конфликт был связан с тем, что рекомендованное Алибасову лечение не проводится. Диетолог напомнила, что когда-то музыкант худел в клинике, с тех пор они «дружат». Кроме того, она выразила озабоченность в связи с тем, что Алибасова спешно забрали из больницы. По словам медика, полицию к продюсеру вызвали приехавшие врачи.

Заслуженный артист России и основатель группы «На-На» Бари Алибасов оказался в реанимации посте того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Его доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У продюсера диагностировали ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.

Семья Алибасова намерена подать в суд на производителя упомянутого средства для прочистки труб. Иск подаст его супруга Лидия Федосеева-Шукшина, поскольку сам он сейчас не в состоянии заниматься этими вопросами. Близкие Алибасова надеются, что иск в суд поможет уберечь других людей, в том числе детей, от таких несчастных случаев.

Позже Бари Алибасов вышел из состояния искусственной комы. Продюсер пока не может говорить и имеет проблемы с памятью.

Ранее Вадим Горжанкин не исключил версию отравления продюсера. Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие требованиям и нормам ГОСТа. Горжанкин уточнил, что отправил запрос в пресс-службу ведомства, чтобы выяснить, когда будет готова экспертиза.