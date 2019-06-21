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Роскосмос отложил запуск ракеты «Протон-М»

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Роскосмос отложил запуск ракеты «Протон-М»

Москва, 21 июня. Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с новым российским космическим телескопом «Спектр-РГ» перенесли на сутки. Об этом сообщил Роскосмос в своем Twitter.

«Протон-М» стартует с «Байконура» позже, чем было запланировано, из-за замечания, которое выявили при подготовке ракеты. Решение о переносе пуска на резервную дату приняла госкомиссия.

Напомним, «Протон» — это ракеты тяжелого класса, которые предназначены для выведения космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космическое пространство. «Протон-М» стала основной модификацией данного типа ракет с середины 2000-х годов. Ракета-носитель применялась для запуска как российских, так и коммерческих иностранных космических аппаратов.

Первый старт «Протон-М» в этом году состоялся 30 мая на космодроме «Байконур». Ракета-носитель запустила самый мощный российский спутник связи «Ямал-601». Он должен обеспечить связью Россию, страны СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в 2019 году с космодрома «Байконур» планируется осуществить шесть пусков ракет «Протон», два из которых будут коммерческими. Глава Роскосмоса отметил, что Россия восстанавливает свои позиции на рынке пусковых услуг.

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Автор: Василиса Бойко
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