Пентагон обнародовал карту маршрута сбитого Ираном дрона

Вашингтон, 21 июня. Американское военное ведомство представило общественности полетный план и карту маршрута беспилотного летательного аппарата RQ-4, сбитого иранскими ПВО.

Пост на тему был опубликован в Twitter-аккаунте ArmyTimes. Таким образом американские военные пытаются убедить всех, что дрон был сбит в нейтральных международных водах Ормузского пролива.

Pentagon issues map as proof that Iran shot down US Navy Global Hawk surveillance drone over international watershttps://t.co/bJ42eFO624 pic.twitter.com/fplLi1HXnl — ArmyTimes (@ArmyTimes) June 20, 2019

На самом деле из карты действительно следует, что американский беспилотник находился вне воздушного и морского пространства Ирана. Но при этом Пентагон не подтвердил карту какими-либо объективными средствами контроля.

Как сообщает RT, ранее командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии генерал-лейтенант Джозеф Гуастелла назвал «категорически фальшивыми» заявления о том, что дрон был сбит в воздушном пространстве Ирана.

«Эта атака представляет собой попытку уничтожить нашу способность следить за обстановкой в регионе», — заявил генерал, правда, ограничившись одними только заявлениями без предоставления каких-либо доказательств.

Напомним, что после инцидента представители корпуса стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) заявили, что военный дрон армии США вторгся в воздушное пространство на юге страны.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал случившееся «очень большой ошибкой Ирана», однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.

