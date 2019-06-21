Авиакомпаниям США запретили полеты в воздушной зоне Ирана

Вашингтон, 21 июня. Управление гражданской авиации (FAA) США издало приказ, который запрещает американским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Ирана. В документе идет речь о полетах над Ормузским проливом и Оманским заливом, сообщает телеканал CNBC.

Экстренное распоряжение было выпущено после того, как Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил об уничтожении американского беспилотника Global Hawk в небе над провинцией Хормозган в районе Персидского залива. По данным КСИР, американский БПЛА был сбит ракетой после того, как нарушил воздушное пространство Ирана. FAA утверждает, что в момент уничтожения беспилотника всего в 72 километрах от места событий находился американский самолет с пассажирами на борту.

«На момент перехвата в этом районе работало множество самолетов гражданской авиации», — заявили в FAA.

Американские авиакомпании не смогут осуществлять полеты в надводной зоне Тегеранского района до дальнейшего распоряжения FAA, пишет KP.RU. Решение о запрете американская сторона пояснила напряженной обстановкой после недавних инцидентов и «готовностью Ирана использовать ракеты в международном воздушном пространстве практически без предупреждения», сообщает Газета.ru.

Отметим, что недавно отношения между Вашингтоном и Тегераном перешли в стадию обострения. Штаты ввели санкции, направленные против ключевых сфер иранской экономики. При этом США продолжают усиливать санкционное давление. В Белом доме заявляют, что своими действиями Штаты пытаются добиться «изменения поведения» Ирана.