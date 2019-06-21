Вашингтон, 21 июня. Экс-советник президента Дональда Трампа Хоуп Хикс заявила в показаниях конгрессу, что штаб главы государства не координировался с Россией. Об этом говорят данные стенограммы показаний, которые были опубликованы в пятницу.

Хикс допрашивали на этой неделе в комитете палаты представителей по судебным делам. Несмотря на то, что политик отказалась ответить на более 150 вопросов, ответы на оставшиеся вопросы заняли в раскадровке 273 страницы.

Экс-помощница Трампа заявила, что его штаб не координировался с РФ. Как пишет РИА Новости, Хик подчеркнула, что во время предвыборной компании ей не было известно о людях, которые могли общаться с официальными лицами из России. Хикс напомнила, что работала в предвыборном штабе Трампа девять месяцев, и в это время никаких связей с русскими не было.

«Я это знаю точно, потому что я была там», — уточнила она.

Напомним, специальный прокурор Роберт Мюллер на протяжении двух лет занимался расследованием так называемого «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году. С таким обвинением в адрес Москвы и президента США Дональда Трампа выступили представители Демократической партии.

Доклад, подготовленный Мюллером, насчитывает 448 страниц. Глава Минюста США Уильям Барр сообщал, что расследованием занимались 19 следователей, были задействованы 40 агентов ФБР и другие представители разведсообщества. Всего было направлено 2,8 тысячи повесток и опрошено 500 свидетелей. Вся эта деятельность обошлась американским налогоплательщикам в 35 миллионов долларов. При этом факт «сговора» Трампа с Россией, о котором ряд СМИ писал еще с 2016 года, так и не подтвердился.

Множество СМИ начали писать о бессодержательности доклада Мюллера задолго до его обнародования. Отсутствие доказательств у Мюллера косвенно подтверждалось тем, что еще в марте несколько высокопоставленных сотрудников команды спецпрокурора покинули ее, не дожидаясь публикации «расследования». По мнению прессы, уход заместителя генерального прокурора США Рода Розенстайна с поста может быть вызван теми же факторами — нежеланием «тонуть» вместе с Мюллером. В то же время Розенстайн в своей прощальной речи хочет выступить в защиту доклада Мюллера.