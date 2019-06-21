ВЭБ подал иск к Украине в арбитражный суд Стокгольма

Москва, 21 июня. Госкорпорация «ВЭБ.РФ» потребовала от Украины возместить все убытки, причиненные дочерней структуре ВЭБа «Проинвестбанку».

Иску поступил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. В сообщении госкорпорации уточняется, что причиной обращения в суд стало нарушение Украиной положений соглашения между украинским кабинетом министров и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года. По мнению старшего вице-президента правового блока ВЭБа Игоря Краснова, украинские власти нарушили все гарантии, данные в инвестиционном соглашении.

В гокорпорации напомнили, что в 2008 году ВЭБ приобрел акции Проминвестбанка и вложил в его развитие более 2,7 миллиарда долларов.

В марте 2017 года киевские власти ввели санкции против всех пяти работавших на Украине структур российских госбанков. В черный список попали и Проминвестбанк. Коммерческим организациям запретили любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур, уточняет РИА Новости.

