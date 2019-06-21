На Украине назвали главное поражение Зеленского

Киев, 21 июня. Украинский политический эксперт Руслан Бортник рассказал, что является главным поражением в недолгом на данный момент президентстве Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

Размышлениями на тему политолог поделился в эфире телеканала «112. Украина», пояснив, что глава украинского государства с момента вступления в должность не выразил позицию по многим ключевым вопросам.

«Президент публично отсутствует во многих ключевых вопросах. Нет президентской позиции по тарифам, миру, борьбе с коррупцией. Президент уже должен четко сказать свою позицию по этим вопросам, и это огромная проблема», — уточнил политолог.

Говоря же об условных достижениях руководителя Украины Владимира Зеленского, Руслан Бортник в телевизионном эфире отметил «не бесконфликтную, но мирную и бескровную передачу власти».

«Мы видим сейчас борьбу за кадры, законодательные трения с парламентом, но это все по большому счету мелочи», — констатировал украинский политолог.

Как напоминает «Газета.ru», на днях руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак назвал рабочую поездку Зеленского в Европу полностью провальной

«Тезисы Макрона и Меркель, обращенные к Украине, переводятся с дипломатического языка как «ребята, европейский политический тренд изменился. Мы планируем сотрудничать с Россией, несмотря на то, хорошая она или плохая», — пояснил Спивак.

Дмитрий Спивак считает, что в такой ситуации Владимиру Зеленскому будет сложно изменить положение в силу своей неопытности в международной политике.