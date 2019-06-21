Москва, 21 июня. Российские истребители два раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы государства. Отмечается, что воздушную разведку вдоль границ России провели за неделю 15 иностранных летательных аппаратов.

Минобороны опубликовало данные о разведактивности у границ РФ за неделю. Как пишет газета российских Вооруженных сил «Красная звезда», нарушений воздушного пространства России допущено не было.

11 июня истребитель Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у российских границ над Балтикой, где проходили учения Североатлантического альянса. Российские военные зафиксировали над нейтральными водами Балтийского моря две приближающиеся к российской границе воздушные цели. Отмечается, что для перехвата обнаруженных объектов в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к объектам и установил их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим», следует из сообщения ведомства. Согласно имеющимся данным, пилот Су-27 доложил об идентификации западных самолетов-разведчиков и сопровождал их, не допуская нарушения границы РФ с соблюдением всех нужных мер безопасности.

Напомним, военные маневры Baltops-2019 стартовали 9 июня и продлятся вплоть до 21 июня в южной части Балтийского моря. В них задействованы до 40 кораблей, судов и субмарин, а также примерно 40 летательных аппаратов из 18 государств.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что Москва усиливает свои западные рубежи из-за роста военной активности Североатлантического альянса. Усиливая войска Западного и Южного военных округов, Россия готовится к внезапному нападению со стороны НАТО, считает российский сенатор Владимир Джабаров.

Как отметил Герасимов, общая численность российских военнослужащих останется неизменной.

Как уточнил Герасимов, Альянс активно наращивает боевой потенциал своих объединенных вооруженных сил несмотря на то, что Советского Союза давно не существует.

Рассуждая о вероятности развития случайного военного конфликта между Россией и войсками Североатлантического альянса, Владимир Джабаров сообщил, что Москва намеренно усиливает свои западные границы, так как только в этом случае «в НАТО поймут, что наращивание и усиливающееся противостояние приближает возможность конфликта».