Массовые протесты захлестнули Грузию. События дня. ФАН-ТВ

Протесты в Грузии

Массовые протесты захлестнули Грузию. Пострадали более 50 человек. Оппозиция требует отставки спикера и министра внутренних дел страны. А началось все, как это странно бы не звучало, с Международной ассамблеи православия в Тбилиси. На сессию прибыл депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он открыл ее, сидя в кресле главы грузинского парламента. Все по регламенту. Это вызвало недовольство оппозиции, которая проявила агрессию и начала требовать, чтобы российская делегация покинула страну. Гаврилов отметил, произошедшее — попытка госпереворота.

«Я считаю, что оппозиция готовится сорвать выборы. Осуществляется государственный переворот, но это внутреннее дело Грузии. Мы в это не вмешиваемся. У нас это вызывает огромное беспокойство и печаль, а именно, что крупнейший международный форум межпарламентской ассамблеи православия стал основой, на которой была совершена попытка совершить экстремистские действия», — сказал Сергей Гаврилов.

Депутат уверен, что к беспорядкам причастны США. Многие демонстранты пришли на митинг с плакатами, на которых красовалась американская символика. Впрочем, к подобным провокациям со стороны Штатов уже все привыкли. Главное, чтобы их цели не воплотились в жизнь.