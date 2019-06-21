Массовые протесты захлестнули Грузию. События дня. ФАН-ТВ

Протесты в Грузии
Массовые протесты захлестнули Грузию. Пострадали более 50 человек. Оппозиция требует отставки спикера и министра внутренних дел страны. А началось все, как это странно бы не звучало, с Международной ассамблеи православия в Тбилиси. На сессию прибыл депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он открыл ее, сидя в кресле главы грузинского парламента. Все по регламенту. Это вызвало недовольство оппозиции, которая проявила агрессию и начала требовать, чтобы российская делегация покинула страну. Гаврилов отметил, произошедшее — попытка госпереворота.
«Я считаю, что оппозиция готовится сорвать выборы. Осуществляется государственный переворот, но это внутреннее дело Грузии. Мы в это не вмешиваемся. У нас это вызывает огромное беспокойство и печаль, а именно, что крупнейший международный форум межпарламентской ассамблеи православия стал основой, на которой была совершена попытка совершить экстремистские действия», — сказал Сергей Гаврилов.
Депутат уверен, что к беспорядкам причастны США. Многие демонстранты пришли на митинг с плакатами, на которых красовалась американская символика. Впрочем, к подобным провокациям со стороны Штатов уже все привыкли. Главное, чтобы их цели не воплотились в жизнь.
Зеленский отменил указы экс-президентов Украины
Минус 200 указов. Президент Украины Владимир Зеленский отменил сотни постановлений своих предшественников. Глава государства провел инвентаризацию и счел многие указы лишними. Среди таковых документы, которые ограничивают права нотариусов на установление цен на свои услуги. Также отменен указ, который запрещает использовать ткань иностранного производства для изготовления школьной формы. Впрочем, Зеленский решил, что школьная форма в стране вовсе не обязательна. Многие положения украинских законов президент назвал «трешем» и заявил об их устарелости.
Пентагон: беспилотник США сбит в 34 км от Ирана
Американский беспилотник, сбитый иранскими военными, находился в 34 км от границы. Об этом заявил командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии Джозеф Гуастелла. Он назвал фальшивой информацию о том, что дрон находился в воздушном пространстве Ирана. И атака — попытка запрета следить за обстановкой в регионе. Накануне представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что иранские военные сбили американский разведывательный беспилотник. Командующий КСИР назвал свои действия сигналом Вашингтону о том, что Тегеран готов защищать собственные границы.
Лидеры Евросоюза не выбрали нового главу Еврокомиссии
Новый глава Еврокомиссии не выбран. Лидеры стран Евросоюза не смогли прийти к общему мнению. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск. Полномочия нынешнего руководителя Еврокомиссии Юнкера заканчиваются 31 октября, но в ЕС хотят договориться о кандидатуре его преемника заранее. Внеочередной саммит состоится 30 июня. На нем также должны выбрать будущего преемника Туска, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, нового председателя Европарламента.