Киев, 21 июня. Украина осталась без Крыма, потому что «патриоты продали» полуостров. Такое заявление сделал депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«Патриоты уже лишили нас Крыма, а я считаю, что он продан, и это требует еще отдельного разговора», — сказал парламентарий.

Кроме того, Рабинович прокомментировал ситуацию в Донбассе. Депутат Рады уверен, что произошедшее в Донецке и Луганске «не должно было так кончиться».

«Рассказы о том многих политиков, которые сюда приходят и говорят, что надо отделить забором все, — это самые большие преступники, негодяи и сепаратисты», — передает слова Рабиновча «Царьград».

Парламентарий обратился к украинской власти с призывом прекратить торговать землей и «отдавать ее кусками кому-то». Рабинович сомневается, что патриотами можно называть людей, деятельность которых привела к уничтожению медицины, промышленности и экономики на Украине, пишет News.ru.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году. После государственного переворота на Украине полуостров не поддержал новую власть, поэтому было принято решение провести референдум, который прошел в соответствии с Уставом ООН и международным правом. В результате подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за присоединение к России. После этих событий Севастополь стал городом федерального значения.