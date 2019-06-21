Москва, 21 июня. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом он написал в Twitter.

Ранее американский лидер ответил на вопрос журналистов о том, готовит ли Вашингтон удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе, а также атаки на беспилотник. Трамп подчеркнул, что Тегеран «совершил большую ошибку». Пушков увидел в угрозах Трампа стремление «начать свою войну».

Как заявил Трамп, «вы скоро узнаете», будет ли у него своя война, как у каждого президента США до него. У Клинтона - война в Югославии, у Буша-мл. сразу две войны - в Ираке и Афганистане, у Обамы - в Ливии. Трамп клялся, что не начнёт новую. Цену этим клятвам «вы скоро узнаете». — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 20, 2019

По мнению Пушкова, Трамп своим заявлением дает понять властям Тегерана, что США в скором времени могут начать войну против Ирана. Он уточнил, что это будет «своя война» Трампа, так как каждый американский президент запоминался каким-либо вооруженным конфликтом.

«Как заявил Трамп, «вы скоро узнаете», будет ли у него своя война, как у каждого президента США до него», — написал Пушков.

Он напомнил, что Трамп клялся не начинать войн, скоро можно будет узнать «цену этим клятвам».

22 марта 2019 года США расширили санкции против Ирана. В список физических лиц, против которых действуют ограничителые меры, добавлены «эксперты, участвовавшие в разработке ядерного оружия». Кроме того, санкции с такой же формулировкой введены и против 17 юридических лиц.

Попавшие под санкции эксперты — это специалисты, сотрудничавшие c Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана (SPND). Эта организация, утверждают в США, не только разрабатывала технологии для создания ядерного оружия, но и приобретала их за рубежом.

После нового расширения ограничительных мер со стороны США число иранских компаний и физических лиц, против которых введены санкции, превысило 960.

Весной 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном, возвращаясь к политике санкций против Тегерана.

В июне 2018 года резидент Ирана Хасан Роухани пообещал поставить США «на колени». В своем обращении, которое транслировал национальный телеканал, Роухани заявил, что его страна не станет «капитулировать перед США».

В начале октября прошлого года Международный суд ООН поддержал иск Тегерана и постановил, что антииранские санкции должны быть ослаблены. Речь в постановлении шла об ограничениях на торговлю продуктами питания и медикаментами. США проигнорировали решение ООН.