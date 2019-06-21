Президент Грузии отреагировала на призывы Саакашвили к неподчинению

Тбилиси, 21 июня. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на призывы своего предшественника Михаила Саакашвили к неподчинению властям.

С такими словами он обратился к присутствующим на митинге правоохранителям. В сообщении на своей странице в Facebook он заявил, что «созданная им полиция» не должна подчиняться руководству страны и должна «перейти на сторону народа».

Зурабишвили в ответ напомнила, что Саакашвили больше не имеет гражданства Грузии.

«Абсолютно неприемлемым, когда гражданин другой страны призывает «созданную им полицию»… к неподчинению», — заявила она.

Кроме того, Зурабишвили с возмущением указала на то, что такой антиконституционный призыв транслировалс общественным телевидением.

«Пришло время, чтобы государство отреагировало на все нарушения..», — добавила она на своей странице в Facebook.

Глава Грузии также призвала народ к спокойствию, несмотря на то, что считает произошедшее в четверг вредным для ценностей страны.

Как сообщалось ранее, 20 июня в Грузии прошли многотысячные протесты. В качестве повода был использован визит в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

Оппозиционных грузинских депутатов возмутило то, что во время заседания депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.. В итоге заседание было остановлено.

По призыву оппозиции люди стали собираться у здания парламента. Они требовали отставки спикера правительства, главы МВД и руководителя Службы безопасности. Митингующие угрожали взять парламент штурмом. При разгоне протестующих спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули.

По данным министерства здравоохранения страны, в результате беспорядков пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.