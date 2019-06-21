Путин поздравил выпускников России с окончанием школы

Москва, 21 июня. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к выпускникам, поздравив их с окончанием школы.

В послании вчерашним школьникам, которое размещено на официальном сайте Кремля, глава государства напомнил выпускникам, что школа для них последние 11 лет была вторым домом.

«Педагоги искренне заботились о вас, открывали богатейший мир знаний, помогали каждому найти и почувствовать свой талант, учили быть достойными, порядочными людьми, ценить дружбу, преодолевать трудности», — отметил президент.

Владимир Путин призвал юных граждан страны в будущем внести вклад в ее развитие, быть ответственными за будущее России, стать настоящими гражданами, гордиться своей Родиной.

«Главное — определиться с профессией, поступить в то учебное заведение, которое выбрали, и стать отличными, грамотными, востребованными специалистами. Очень важно, чтобы дело, которому вы будете служить, было по призванию и по душе», — отметил Путин.

В заключение послания глава российского государства пожелал всем выпускникам удачи, добавив, что «настойчивость и трудолюбие помогут осуществить самые заветные мечты, честно трудиться на благо Отечества».

Как напоминает «Газета.ru», в эти дни в большинстве российских школ проходят выпускные вечера. В 2019-м году в них примут участие более 650 тысяч бывших учеников 11-х классов.

Большинство выпускников российской столицы отметят праздник в парке Горького. Для них подготовили праздничную программу: по всему парку установили арт-объекты, игровые площадки, оборудовали две концертные зоны.