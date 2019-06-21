Эксперты назвали вид рака, от которого чаще всего умирают в России

Москва, 21 июня. Специалисты федерального отраслевого министерства назвали вид рака, от которого чаще всего умирают в России.

Как сообщает RT, самый высокий показатель летальности, то есть частоты смертей среди всех пациентов, от онкологических заболеваний в стране зафиксирован при раке поджелудочной железы – 39,9%.

«Коэффициент летальности при раке печени и внутрипеченочных протоков составил 38,4%, при раке пищевода — 29,9%», — уточнили эксперты министрерства здравоохранения России.

На четвертом и пятом местах антирейтинга — злокачественные новообразованиях в трахее, бронхах и легких (показатель летальности составил 21,9%) и рак глотки (летальность 17,3%)

«Самые низкие показатели летальности были зафиксированы при раке кожи (кроме меланомы) — 0,4%, а также при раке щитовидной железы (0,6%), губы (1%), тела матки (2,2%) и молочной железы (3%)», — добавили в Минздраве.

Всего же в прошлом году на диспансерном учете в стране с разными онкологическими заболеваниями состояли 3,7 миллиона человек, а показатель смертности от рака составил 6%.

Напомним, что в апреле текущего года главный онколог российского министерства здравоохранения Андрей Каприн заявил, что заболеваемость раком в стране выросла, онкологические болезни обнаружили у более чем 600 тысяч человек благодаря улучшению диагностики.

При этом президент Ассоциации онкологов России обратил внимание на то, что число онкобольных в некоторых развитых европейских странах гораздо выше, чем во многих регионах страны.