Киев, 21 июня. Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над подготовкой встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина».

Он считает, что необходимо провести встречу с конкретными результатами, подготовить предложения и согласовать дипломатические каналы. По его словам, только после этого президенты «должны принять согласованные и сформированные решения».

Поплавский заявил, что главный тезис, который на встрече планирует озвучить Зеленский, будет о принадлежности Крыма и Донбасса Украине. Депутат считает, что вопрос прекращения огня в Донбассе необходимо решать с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, власти Украины не достигнут решения этого вопроса военными методами, поэтому необходимо использовать политико-правовые и дипломатические основания на переговорах с Путиным.

Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Законно избранный президент страны Виктор Янукович вынужден был покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Оппозиция провела новые президентские выборы, на которых победил Петр Порошенко.

Жители Республики Крым и Севастополя не признали результаты госпереворота. В марте 2014 года они провели референдум, на котором большинством голосов высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Киев считает Крым «временно оккупированной территорией». В Москве неоднократно подчеркивали, что референдум соответствовал нормам международного права, а вопрос Крыма закрыт окончательно.

Отметим, новую власть в 2014 году на Украине не признали жители юго-востока. Они объявили о своей независимости, создав Луганскую и Донецкую народные республики. После этого Киев ввел в Донбасс войска: в стране началась гражданская война. Конфликт не урегулирован до сих пор. За все это время жертвами стали более 10 тысяч человек, сообщает «Газета.ru».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский сможет решить проблему Донбасса, если пойдет на диалог с жителями республик.