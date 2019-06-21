Лидер «Чайфа» раскрыл секрет названия группы

Москва, 21 июня. Фронтмен рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал, почему было выбрано именно это название.

Размышлениями на эту и другие темы рок-музыкант поделился в большом интервью для издания «Известия», записанное накануне 60-летия бессменного лидера музыкального коллектива.

«Название придумал Вадик Кукушкин на репетициях тогда еще безымянного ансамбля. Мы заваривали чай в кофеварке, и вот эту черную жижу Вадик называл «чайф», совмещая «чай» и «кайф». Между собой мы говорили, что собираемся не на репетицию, а на чайф», — рассказал Владимир Шахрин.

Лидер группы добавил, что позднее, накануне первого концерта музыканты решили, что пусть коллектив так и будет называться – «Чайф».

«Такое вот фонетически неправильное слово. «Кайф» все равно читается, а чай, чаепитие в русской традиции — это такая домашняя интимная история. Как корабль назовешь, так он и поплывет», — пояснил музыкант.

По словам артиста, он, несмотря на огромный опыт выступления перед самой разной публикой, до сих пор волнуется перед каждым концертом и просит его не беспокоить за 15 минут до начала выступления.

Говоря же о репертуаре и зрителях, которые порой просят снова и снова исполнить хиты «Чайфа», Шахрин заявил, что главные на концерте – не группа, а люди, пришедшие в зал получить удовольствие.

«Не понимаю исполнителей, которые, выходя на сцену, говорят: «Мне без разницы, что вы там в зале думаете, я хочу вот так». Люди купили билет на концерт, отдали свои деньги, а я должен оправдать их ожидания», — пояснил музыкант.

Добавим, что первый концерт рок-группы «Чайф» состоялся в 1985 году. Сейчас у музыкального коллектива 19 альбомов и внушительный график выступлений по всей стране.