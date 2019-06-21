В Крыму заявили, что санкции ЕС выдохлись и обернулись против их инициаторов

Симферополь, 21 июня. Антироссийская политика Евросоюза обернулась против ее инициаторов. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

«Западные санкции как таковые просто выдохлись и уже обернулись против их инициаторов», — заявил Молохов журналистам РИА Новости.

По его словам, Евросоюз осознает бесцельность санкционной политики. Молохов подчеркнул, что наступательная российская политика на международной арене приносит свои плоды.

Он считает, что в свете последних событий европейцам все труднее добиться консенсуса по вопросам антироссийских санкций. Молохов напомнил, что ожидается возвращение России в ПАСЕ, Москва и Анкара ведут переговоры об участии турецкой делегации в открытии Соборной мечети в Крыму.

«Никакие санкционные барьеры неспособны помешать укреплению России на международной арене», — отметил Молохов.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Оппозиция провела новые президентские выборы и к власти пришел Петр Порошенко. С переворотом не согласились жители Крыма и Севастополя. Они провели референдум, на котором проголосовали за воссоединение с Россией. После этого полуостров вновь стал российской территорией, сообщает «Газета.ru»

Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве неоднократно подчеркивали, что не вмешиваются в дела других стран. Российские власти взяли курс на импортозамещение и ввели ответные санкции. В Кремле подчеркивали, что разговаривать с Россией на языке санкций контрпродуктивно.

Отметим, 20 июня Евросоюз поддержал продление антироссийских санкций на полгода. Срок их действия истекает 31 июля. Также ЕС продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, сообщают «Известия».

Чешский президент Милош Земан призвал европейских политиков отменить антироссийские санкции, поскольку они не подействовали на Россию. Он подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель смягчили свою позицию по вопросу развития сотрудничества с Москвой, поскольку поняли, что санкции не действуют, сообщает RT.