Трамп одобрил удары по Ирану и затем отменил их, сообщают СМИ

Вашингтон, 21 июня. Президент США Дональд Трамп одобрил нанесение военных ударов по объектам в Иране, но затем передумал, пишет The New York Times.

Американское издание со ссылкой на источник в администрации президента США сообщает, что нанесение военных ударов по Ирану ожидалось в 19.00 в четверг (2.00 мск. в пятницу). Трамп одобрил атаку ряда объектов на территории исламской республики, удары должны были быть нанесены по радиолокационным станциям и ракетным установкам, но операцию свернули на ранней стадии планирования.

«Президент Трамп одобрил военные удары в отношении Ирана в ответ на то, что был сбит американский разведывательный беспилотник, однако затем в четверг вечером, после роста напряженности в течение дня, отменил их», — пишет издание.

В материале отмечается, что вопрос не решен окончательно и США «все еще могут нанести удары».

Накануне Тегеран сообщил, что в воздушном пространстве над иранской территорией был уничтожен американский беспилотный летательный аппарат, который выполнял разведывательный полет у входа в Персидский залив на юге страны. В США утверждают, что беспилотник был сбит в международном воздушном пространстве в трех десятках километров от границы Ирана.

Изначально Трамп назвал действия Тегерана «очень большой ошибкой», но позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер атаки и предполагает, что она была совершена по ошибке.

Очередной виток обострения между США и Ираном начался на прошлой неделе, когда в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера. Вашингтон настаивает на версии о причастности к инциденту Тегерана, власти исламской республики отвергают все обвинения.