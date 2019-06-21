Президент Чехии призвал отменить санкции против России

Прага, 21 июня. Президент Чехии Милош Земан в очередной раз выступил с заявлением о необходимости отмены антироссийских санкций.

С заявлением на тему руководитель чешского государства выступил во время интервью на телеканале TV Barrandov, добавив, что позиции руководителей ФРГ и Франции по вопросу развития сотрудничества с Россией смягчились, передает ТАСС.

«Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон, как видно, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения», — сказал Земан.

«Если эти санкции оказались недейственны, тогда, наверное, их необходимо отменить», — поставил точку в вопросе президент Чехии.

Кроме того, как сообщает «Газета.ru», в том же интервью для чешского телеканала Милош Земан также в очередной раз заявил, что воссоединение Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году – «состоявшееся дело».

«Украине и части международного сообщества, которое отрицает данный факт, необходимо с ним смириться», — констатировал политик.

Напомним, что в мае в чешском издании Parlamentní Listy объяснили, почему страны Запада не любят Россию. Как считает журналист Йиржи Кобза, Россия пугает страны Запада традиционными ценностями, которые всячески пытаются истребить в ЕС и США.

Автор отмечает, что заявления о «российской угрозе» и влиянии на общественное мнение постоянно встречаются в европейских СМИ. Москва действительно угрожает Западу, но лишь тем, что отстаивает неприемлемую для США и ЕС идеологию сохранения исторической памяти и поддержки патриотизма, считает Кобза. По его словам, Россия уважает, тщательно сохраняет и прививает молодым поколениям национальные традиции.