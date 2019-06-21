Президент Чехии посоветовал Украине смириться с утратой Крыма

Прага, 21 июня. Президент Чехии Милош Земан заявил, что Украине и мировому сообществу пора смириться с тем, что Крым стал частью России.

Соответствующее заявление Земан сделал в интервью телеканалу Barrandov.

«Это факт. Украине и части мирового сообщества, которая не согласна с этим (с воссоединением Крыма с РФ — прим. ФАН), следует смириться», — сказал президент Чехии.

Земан также сообщил, что антироссийские санкции не оказали ожидаемого воздействия на политику и экономику России. По его словам, позиция канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по поводу санкций также поменялись.

«Судя по всему, они поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения. Если эти санкции не работают, тогда, наверное, их нужно отменить», — заявил Земан.

Накануне Евросоюз продлил действие «крымского» пакета ограничительных мер против России еще на год. Санкции включают, помимо прочего, запрет на импорт крымской продукции в страны ЕС и на инвестиции в Крым или Севастополь.

В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия за период действия санкций потеряла 50 миллиардов долларов, тогда как финансовые потери Евросоюза составили 240 миллиардов.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по результатам всенародного референдума на фоне прихода к власти в Киеве антироссийски настроенного правительства. Тогда за воссоединение с Россией высказались абсолютное большинство жителей полуострова. Путин назвал вопрос с Крымом исторически закрытым.