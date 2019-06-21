В Пентагоне заявили о желании России «изменить мировой порядок»

Вашингтон, 21 июня. Военное ведомство Соединенных Штатов Америки обвинило Российскую Федерацию в стремлении «пересмотреть мировой порядок».

Об этом говорится в электронном письме подполковника из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карлы Глисон, которое было написано в ответ на предупреждение российских политиков.

Как напоминает РИА Новости, ранее они раскритиковали Соединенные Штаты за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, а также ЗРК Patriot, дроны и разведывательные самолеты.

«Это подкрепление не провокация, дополнительные войска нужны в целях обороны, чтобы противостоять угрозам в воздухе, на воде и на земле в ближневосточном регионе», — написала в ответ представитель военного ведомства США.

Однако одним только таким объяснением Карла Глисон не ограничилась и обвинила Москву в том, что Россия якобы «использует хаос» и хочет «оказывать влияние на происходящее на планете».

«Россия стремится пересмотреть мировой порядок и отказаться от международной системы, обеспечивавшей мир на протяжении десятилетий», — также написала Глисон, не пояснив, каким образом это все выражается.

Кроме прочего, представитель Пентагона добавила, что Ближний Восток для США «играет ключевую роль», и именно поэтому американское военное ведомство «поддерживает равновесие сил в регионе».

Как напоминает «Газета.ru», накануне замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США продолжают наращивать конфронтацию на Ближнем Востоке. По его словам, в Москве с сожалением относятся к решению Пентагона отправить в регион ЗРК Patriot.