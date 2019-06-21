Депутат Госдумы Гаврилов считает, что за провокацией в Грузии стоят США

Москва, 21 июня. Сергей Гаврилов заявил, что провокация в Тбилиси была основана на fake news, а ее авторами предположительно выступили США.

Гаврилов выступил в грузинском парламенте на заседании Международной ассамблеи православия, которая проводится уже почти 30 лет. По сложившейся традиции, глава российской делегации занял место в президиуме ассамблеи и произнес речь на русском языке, что вызвало негодование представителей оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», сообщает телеканал «360».

«Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. Начали искать меня, вырывать документы, поливать водой… Это, я так понимаю, из партии Саакашвили, но я не знаю этих людей», — рассказал депутат.

Дабы избежать конфликта, члены делегации РФ вернулись в отель, который тут же был окружен протестующими. Под охраной россиян отвезли в аэропорт, откуда они смогли вылететь на родину.

Власти Грузии осудили действия Гаврилова на заседании ассамблеи. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе заявил, что это «вредит идее свободы Грузии» и добавил, что разделяет «справедливый протест грузинского общества». Президент Грузии Саломе Зурабишвили позднее сказала, что возглавляемое ею государство «не может состоять в православном союзе с Россией».

Отъезд россиян не успокоил протестующих. На митинг в центре Тбилиси вышли несколько тысяч человек, тон задавали представители оппозиции, которые требовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и руководителя Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури. Выдвинув ультиматум и не дождавшись ответа, демонстранты начали штурм здания парламента. Лишь поздней ночью полиции, применившей для разгона толпы слезоточивый газ, резиновые пули и водометы, удалось расчистить площадь.

Гаврилов назвал случившееся заранее спланированной провокацией, которая была нацелена на смену власти в Грузии. По его словам, инциденту предшествовала шумиха в местных СМИ, которые вбросили fake news об участии российского депутата в боевых действиях в Абхазии.

Парламентарий действительно побывал во многих горячих точках, но исключительно с гуманитарной миссией.

«Этого не было никогда, ни на одной стороне я не участвовал в войне с оружием в руках. И занимался только участием в гуманитарных программах», — рассказал депутат.

По словам Гаврилова, за провокацией могут стоять США. Он сообщил, что протестующие собрались с заранее заготовленными плакатами и транспарантами, а в толпе находились кураторы, управляющие протестом.

«Активисты управлялись извне. Наши депутаты видели людей, которые говорили на американской версии английского языка, которые раздавали установки, плакаты, носившие антирусский, антироссийский характер. Выступления носили антиправославный характер в том числе в отношении ассамблеи. Это была попытка разжечь страх, чтобы потом развернуть острие против законной власти Грузии», — сообщил он.

Как пишут «Известия», в результате протестов в Грузии пострадали не менее 52 человек.