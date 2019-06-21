Президент Грузии заявила, что Россия «заинтересована в расколе страны»

Тбилиси, 21 июня. Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что Россия якобы заинтересована в поддержании внутреннего противостояние в Грузии.

Она назвала Россию «врагом», подчеркнув, что в стране якобы действует «российская пятая колонна».

«Раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие», — написала Зурабишвили в Facebook.

По ее словам, люди, поощряющие внутреннее противостояние в Грузии, «поддерживают российскую политику».

Напомним, что в четверг Тбилиси захлестнули массовые протесты. Оппозиция требует отправить в отставку главу МВД Георгия Гахария и спикера Ираклия Кобахидзе. Демонстранты пытались штурмовать здание парламента, однако полиция оттеснила протестующих. В настоящий момент известно о 70 пострадавших, сообщает «Газета.ru».

Поводом для массового митинга стало участие депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси. Оппозиционные партии «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение» были недовольны тем, что Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы грузинского парламента. Они демонстративно покинули зал заседаний. Затем внутрь помещения ворвались радикалы. Они пытались отобрать у Гаврилова документы, обили его водой, а затем потребовали от российской делегации покинуть страну.

В Госдуме осудили действия грузинских властей, которые допустили нападения на российскую делегацию. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что срыв сессии Межпарламентской ассамблеи православия показывает, что «Грузия не является страной, где могут проходить крупные международные форумы». Он подчеркнул, что события в Тбилиси нанесли серьезный удар по репутации Грузии.

Сергей Гаврилов в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что произошедшее является попыткой государственного переворота. Он подчеркнул, что это является внутренним делом Грузии, в которое не вмешивается Россия. По его словам, события в Тбилиси являются «заранее спланированной провокацией», которую подготовили Штаты.

Он подчеркнул, что радикалы заранее напечатали лозунги, которые носили антироссийский характер. По его словам, активисты и СМИ «управлялись извне».

Напомним, в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия». Он известен своей антироссийской направленностью и действует по указке Запада. По данным источников, за беспорядками может стоять американское Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development; USAID).