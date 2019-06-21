Трамп признался, что хочет покончить с «бесконечными войнами»

Вашингтон, 21 июня. Хозяин Белого дома Дональд Трамп признался, что хочет, чтобы Соединенные Штаты вышли из «бесконечных войн».

Размышлениями на тему американский лидер поделился в своей резиденции, общаясь с журналистами перед самым началом рабочей встречи с председателем правительства Канады Джастином Трюдо, сообщает ТАСС.

«Послушайте, я сказал, что хочу выйти из бесконечных войн, я агитировал за это», — буквально следующее сказал Дональд Трамп.

В качестве подтверждения своих слов, президент США уточнил, что Вашингтон должен вывести свои войска из Сирийской Арабской Республики, а также сократить военное присутствие в Афганистане.

Один из журналистов поинтересовался у американского президента, что он думает по поводу того, что некоторые члены администрации США подталкивают его к конфликту с Ираном.

«Нет, совсем нет. На самом деле, во многих случаях – наоборот», — ответил Дональд Трамп.

При этом глава Белого дома, продолжая рассуждать на тему, назвал инцидент со сбитым иранскими военными американским летательным беспилотным аппаратом «новой ложкой дегтя».

Как напоминает «Газета.ru», говоря раньше об этом факте, Дональд Трамп назвал «большой ошибкой» уничтожение Ираном американского разведывательного дрона Global Hawk.

По данным американских средств массовой информации, в ближайшее время в Белом доме состоится экстренное совещание, в ходе которого будет обсуждаться ответ на действия Ирана.