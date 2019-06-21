Яценюк раскритиковал решение КС Украины по роспуску Рады

Киев, 21 июня. Конституционный суд Украины стал «политическим органом», поскольку признал законным указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении досрочных парламентских выборов. Такого мнения придерживается бывший премьер Украины Арсений Яценюк.

По его словам, аналогичная ситуация произошла в 2010 году, когда у власти был четвертый президент страны Виктор Янукович.

«Тогда под давлением Януковича Конституционный суд, наплевав на конституцию, создает так называемую коалицию «тушек», а после этого он вообще без воли украинского народа меняет украинскую конституцию», — заявил Яценюк в опубликованном на сайте партии «Народный фронт» обращении.

Яценюк раскритиковал решение Конституционного суда. Он считает, что его члены пошли на поводу «у политической целесообразности». По его мнению, большинство из них «наплевало на конституцию», чтобы «понравиться новой власти». Яценюк подчеркнул что это будет иметь последствия для государства.

Напомним, что шестой президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады. Депутаты «Народного фронта» и Радикальной партии обжаловали это решение в Конституционном суде. По мнению ряда экспертов, несмотря на это КС не будет отменять решение нового президента, сообщает «Газета.ru».

В июне Зеленский раскритиковал деятельность Рады. Он подчеркнул, что ее «плодотворная» работа на последней пленарной неделе доказала, что решение о роспуске было правильным. Политик отметил, что долго сомневался в правильности этого решения.

«Спасибо, что своей «плодотворной» работой доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было верным», — заявил Зеленский.

Представитель украинского президента в КС Федор Вениславский заявил, что выборы в Верховную раду состоятся по плану, 21 июля. Он подчеркнул, что решение КС страны о признании указа Зеленского законным «подтвердил обоснованность юридической позиции» команды президента, сообщает RT.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что окажет Зеленскому всестороннюю поддержку, независимо от итогов выборов в Раду. Она подчеркнула, что готова отдать ему все наработки, которые есть в распоряжении ее партии.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что предложение Тимошенко о формировании коалиции с Зеленским во время парламентских выборов является сомнительным. Он подчеркнул, что рейтинги партии «Слуга народа» и «Батькивщина» несравнимы, сообщают «Известия».