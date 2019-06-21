Депутат Госдумы назвал беспорядки в Грузии спланированной акцией

Москва, 21 июня. Депутат Госдумы Николай Зенцов рассказал о нападении сторонников Саакашвили на членов российской делегации в Тбилиси.

Накануне в столице Грузии произошло нападение на членов российской делегации, приехавшей для участия в 26-й Международной ассамблее православия. Возглавлявший группу представителей РФ депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента, что привело к скандалу, который, по всей видимости, был спланирован заранее.

Как сообщает «Комсомольская правда», члены партий «Единое национальное движение», когда-то возглавляемой Михаилом Саакашвили, и «Европейская Грузия — движение за свободу» начали бурно протестовать против присутствия российского политика, обвиняя в случившемся действующее правительство Грузии.

По словам Зенцова, случившееся было спланированной акцией, которую предварял «болезненный ажиотаж» в местной прессе, сосредоточенной на негативе в адрес Гаврилова.

«Придумали, что он участвовал в войне в Абхазии. Это фейк. Это вкинули на потребу толпе. На следующий день это стало поводом для провокации. В парламенте началось заседание ассамблеи. Туда ворвалась группа депутатов, нам сказали, что это остатки команды Саакашвили. Они ворвались на трибуну и заблокировали ее. С ними были молодые люди с плакатами. И очень много прессы», — рассказал депутат.

Зенцов сообщил, что сторонники Саакашвили начали требовать, чтобы российская делегация покинула здание парламента, а призывы генсека ассамблеи не возымели действия на протестующих.

«Какие-то военные грузинские орали, что они убивали русских и будут убивать. Идти на конфронтацию мы не собирались. Мы перешли в отель. Его тут же окружили толпой, 300 человек блокировали входы. С ней тяжело справлялась полиция. Они закидывали нас бутылками с водой. У всех в руках были оскорбительные для президента и нашей страны плакаты. Отвратительно, что в этом принял участие депутат Верховной рады Украины. Единственный из делегации ассамблеи, который поучаствовал в провокации. Он стал мило общаться с протестующими», — поделился Зенцов.

По словам российского депутата, в ходе попытки покинуть гостиницу Гаврилов получил удар по затылку, а в аэропорту к ним в отдельный зал проникли журналисты, что также было похоже на спланированную провокацию.

Беспорядки в столице Грузии продолжались до поздней ночи. По предварительной информации, в результате противостояния полиции и митингующих пострадали около 50 человек, большинство из которых — сотрудники правоохранительных органов.

Как пишет RT, МВД Грузии назвало случившееся попыткой массового государственного переворота.

По имеющимся данным, именно Запад во главе с США причастен к организации протестов в этой стране. Об этом свидетельствуют и данные очевидцев, которые убеждены в том, что беспорядки были инспирированы Вашингтоном.

Источник указывает, что за акциями протестов может стоять Агентство США по международному развитию (USAID). Кроме того, известно, что в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», который носит явную антироссийскую направленность. В социальных сетях в настоящее время американцы массово активно поддерживают «борьбу» грузин с Россией, создавая нужный информационный фон в Сети и оставляя провоцирующие высказывания.

Got some new followers because of #tbilisi #TbilisiProtests; gamarjoba everyone ???? it’s not a secret I’m into politics and support one side. But right now it doesn’t matter. What’s happening in Georgia isn’t about politics or parties but the survival of a sovereign country ????????❤️ — Christina Pushaw (@ChristinaPushaw) June 20, 2019