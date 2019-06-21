В Пентагоне заявили, что беспилотник США был сбит в 34 км от территории Ирана

Вашингтон, 21 июня. Вооруженные силы Ирана сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4 в международном воздушном пространстве в 34 км от иранской территории. Об этом заявил командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии генерал-лейтенант Джозеф Гуастелла.

По его словам, дрон находился над Ормузским проливом в 34 км от какой-либо ближайшей точки иранского побережья. Высокопоставленный военный подчеркнул, что беспилотник был сбит ракетой КСИР класса «земля-воздух».

«Эта атака представляет собой попытку уничтожить нашу способность следить за обстановкой в регионе», — заявил генерал.

Он назвал «категорически фальшивыми» заявления о том, что беспилотник был сбит в воздушном пространстве Ирана.

Иранские военные заявили, что БПЛА вторгся в воздушное пространство на юге страны. Командующий КСИР бригадный генерал Хосейн Салами подчеркнул, что уничтожение беспилотника является четким сигналом Вашингтону о том, что Тегеран готов защищать собственные границы.

Напомним, 13 июня два нефтяных танкера под флагом Маршалловых островов и под флагом Панамы подверглись атаке в Оманском заливе. Члены экипажей не пострадали и были эвакуированы на территорию Ирана, сообщает «Газета.ru».

После инцидента США безосновательно обвинили Иран «в атаке» на танкеры. Вашингтон сослался на данные разведки и показал вертолетные снимки, на которых якобы изображены члены КСИР, снимающие с одного из танкеров «взрывное устройство». Примечательно, что на их военной форме нет никаких опознавательных знаков.

Российский политолог Владимир Брутер в беседе с Федеральным агентством новостей ранее предположил, что Штаты могут обвинить в инциденте Тегеран. Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что обвинения Вашингтона являются распространенным методом прессинга других стран.