Американские сенаторы обсудили проблему НЛО

Вашингтон, 21 июня. В сенате США прошли закрытые слушания, посвященные проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает газета Politico.

В ходе сенатских слушаний представители военно-морских сил (ВМС) США проинформировали сенаторов о встречах американских пилотов с объектами, которые им не удалось распознать.

По словам представителя сенатора Марка Уорнера, вице-президента комитета по разведке, в конгрессе относятся к этой проблеме с полной серьезностью.

«Если пилоты сообщают об опасностях для полетов, подвергающих их риску, сенатор Уорнер требует ответов на эти вопросы. Не имеет значения, идет ли речь о метеорологических зондах, зеленых человечках или о чем-то другом», — сообщила представитель сенатора.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «не особенно верит» в существование НЛО, несмотря на неоднократные сообщения американских летчиках о неопознанных летательных аппаратах. Трамп рассказал, что проводил с помощниками совещание, посвященное этому вопросу.

В последние годы число рапортов пилотов о встречах с НЛО возросло, в связи с чем ВМС США обновили руководство для летчиков о том, как сообщать о неопознанных летающих объектах.

По данным RT, Минобороны Соединенных Штатов обнародовало документ, касающийся засекреченных исследований в рамках Программы по опознаванию продвинутых авиационных угроз. В опубликованном материале перечислены экзотические исследования, которые проводились по инициативе военного ведомства. Среди них — изучение параллельных измерений и порталов в пространстве, эксперименты по перемещению во времени и пространстве с помощью мысли.